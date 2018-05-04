Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ирина Шейк взбудоражила пышной грудью и откровенным декольте в преддверии Met Gala

1 / 10
Фото из Instagram Ирины Шейк
Arrows-left
Arrows-right
Reload
32-летняя Ирина Шейк опубликовала горячее фото.

В последнее время светские сплетники обсуждают вторую беременность Ирины Шейк. Модель предпочитает не демонстрировать округлый животик в Сети. Вместо этого она публикует архивные снимки. В преддверии Met Gala невеста Брэдли Купера дразнит подписчиков внушительным декольте.

«Совсем скоро...», — написала она.

«Прекрасна! Как статуэтка)», «Я смотрю на вас и это лишает меня сна», «Ну все красота спасет мир», «Правда, что беременна?», — обсуждают фолловеры. «Накачала все-таки грудак, Ир?)))», — звучит вопрос в блоге модели: ведь на остальных фотографиях ее бюсь явно скромнее.

Однако о вмешательствах речь вряд ли может идти. Фото, которое опубликовала звезда, было сделано в 2016 году.

Тот факт, что оно появилось в блоге звезды сейчас, может стать еще одним свидетельством ее интересного положения.

А как считаете вы?

Фото: instagram, globallookpress

Гороскоп