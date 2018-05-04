Ирина Шейк взбудоражила пышной грудью и откровенным декольте в преддверии Met Gala

«Прекрасна! Как статуэтка)», «Я смотрю на вас и это лишает меня сна», «Ну все красота спасет мир», «Правда, что беременна?», — обсуждают фолловеры. «Накачала все-таки грудак, Ир?)))», — звучит вопрос в блоге модели: ведь на остальных фотографиях ее бюсь явно скромнее.

Однако о вмешательствах речь вряд ли может идти. Фото, которое опубликовала звезда, было сделано в 2016 году.