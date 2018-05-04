Ирина Шейк взбудоражила пышной грудью и откровенным декольте в преддверии Met Gala

В последнее время светские сплетники обсуждают вторую беременность Ирины Шейк. Модель предпочитает не демонстрировать округлый животик в Сети. Вместо этого она публикует архивные снимки. В преддверии Met Gala невеста Брэдли Купера дразнит подписчиков внушительным декольте.
«Совсем скоро...», — написала она.
«Прекрасна! Как статуэтка)», «Я смотрю на вас и это лишает меня сна», «Ну все красота спасет мир», «Правда, что беременна?», — обсуждают фолловеры. «Накачала все-таки грудак, Ир?)))», — звучит вопрос в блоге модели: ведь на остальных фотографиях ее бюсь явно скромнее.
Однако о вмешательствах речь вряд ли может идти. Фото, которое опубликовала звезда, было сделано в 2016 году.
Тот факт, что оно появилось в блоге звезды сейчас, может стать еще одним свидетельством ее интересного положения.
А как считаете вы?
Фото: instagram, globallookpress