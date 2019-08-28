Ирина Шейк поделилась с поклонниками снимками из пикантной фотосессии

Ирина Шейк – модель очень востребованная, одна фотосессия сменяет другую. И в их череде нашлось место и весьма откровенной, кадрами из которой знаменитость и поделилась в «сториз» своего официального аккаунта в социальной сети Instagram, чем, к слову сказать, порадовала и восхитила поклонников.
На трех чувственных черно-белых снимках, сделанных известным фотографом Марио Сорренти, Ирина предстала полностью обнаженной: на первом из них звезда запечатлена со спины; на втором – уже лицом к камере; на третьем внимание сфокусировано на красивом лице модели, но при этом в кадр попала и ее обнаженная грудь, которую она прикрыла рукой.
Фото: Instagram @irinashayk
Поклонники пришли в полный восторг от новой работы Шейк и уже выразили ей свое восхищение в комментариях под последними постами в соцсети: «Как красиво!», «Фотосессия, которой вы поделились в сториз, просто огонь!», «Икона красоты», «Наша куколка самая красивая».
Стоит отметить, что это далеко не единственная откровенная фотосессия модели. Не далее как в июле она уже позировала перед камерами в капроновых колготках, кадры из которой также взволновали поклонников. Кстати, многие из них связали участие Ирины в ней с расставанием с бывшим возлюбленным Брэдли Купером.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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