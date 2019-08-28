Ирина Шейк поделилась с поклонниками снимками из пикантной фотосессии

Ирина Шейк – модель очень востребованная, одна фотосессия сменяет другую. И в их череде нашлось место и весьма откровенной, кадрами из которой знаменитость и поделилась в «сториз» своего официального аккаунта в социальной сети Instagram, чем, к слову сказать, порадовала и восхитила поклонников.

На трех чувственных черно-белых снимках, сделанных известным фотографом Марио Сорренти, Ирина предстала полностью обнаженной: на первом из них звезда запечатлена со спины; на втором – уже лицом к камере; на третьем внимание сфокусировано на красивом лице модели, но при этом в кадр попала и ее обнаженная грудь, которую она прикрыла рукой.