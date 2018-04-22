Ирина Пегова поделилась очень горячим снимком в нижнем белье

Ирина Пегова считается одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа и театра. И она с удовольствием демонстрирует свои достоинства, делясь с поклонниками сексуальными снимками.

Так, на днях Ирина опубликовала фото, на котором она позирует в одном бельевом корсете и длинной черной юбке. «Из серии — к чему это? Или Девушка в черном!!!» — так подписала пост актриса.