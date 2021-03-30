Инстасамка снова недовольна визажистом – оправданный гнев или новая порция хайпа?
Инстасамка известна в первую очередь тем, что активно ведет свои социальные сети, в которых делится буквально всем, что происходит в ее жизни. Не так давно блогерша оказалась в центре скандала, когда оскорбила своих визажисток и выкинула из своей квартиры их вещи за то, что они имели неосторожность опоздать к ней. Тогда Дарью осудили не только поклонники, но и звездные коллеги. Более того, скандалистку тогда обвинили в том, что она хочет просто напомнить таким образом о себе, и все заснятое на камеру – всего лишь инсценировка.
@samkamusic
Ваши варианты: как она попала на работу в САЛОН? Хозяин салона слепой и это салон для слепых, где люди не видят, как их красят??????? Что??????♬ Moneyken так нужна - moneyken
Однако на сей раз общественность оказалась на стороне Инстасамки. Девушка выложила в свой TikTok видеоролик, в котором рассказала неприятную историю. Она решила воспользоваться услугами визажиста, которого вызвала из салона красоты к себе домой. У нее был четкий референс, который она попросила мастера повторить. Прайс на услуги специалиста составил 5 тысяч рублей, однако макияж, который она сделала Дарье, был настолько некачественным, что знаменитость сочла своим долгом высказать свое недовольство в видеоролике.
«Мне очень интересно, за что берет бабки телка, которая сегодня приехала ко мне?! Ты в салоне работаешь, что ты творишь? Ваши варианты: как она попала на работу в салон? Хозяин салона слепой и это салон для слепых, где люди не видят, как их красят?» – возмущенно заявила Инстасамка.
В целом поклонники поддержали свою любимицу, однако нашлись и те, кто высказал сомнения в том, что это не очередной вброс с целью хайпануть, а мейк Дарья сделала себе сама.
Фото: Instagram instasamka
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