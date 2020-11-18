Insta-модель потратила больше миллиона долларов, чтобы стать похожей на Ким Кардашьян
Фото: Instagram chalydn
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Star, проживающая в Лондоне модель абсолютно не жалеет о том, что слегка подкорректировала собственную внешность, ведь именно благодаря этому она прославилась в социальных сетях, обзавелась армией фанатов и разбогатела на рекламном сотрудничестве с брендами дизайнерской одежды и аксессуаров.
По словам Чали, она частый гость в клиниках красоты, где регулярно поддерживает сходство с любимой звездой при помощи филлеров и ботокса, причем порой делает это столь часто, что даже ее косметолог советует ей немного притормозить, но его рекомендациям девушка следовать не намерена. «Я поняла, что похожа на Ким, как только увидела ее фотографию. Я подписалась на ее Instagram и подумала: «Боже мой, это же я»… У нас на самом деле изначально очень похожий стиль в одежде — все, что я вижу на ней, очень хочу носить», — заявила модель.
Чтобы усилить сходство со знаменитостью, Чали потратила 1,3 миллиона долларов (больше 100 миллионов рублей по текущему курсу) на косметологические операции, а также на одежду от-кутюр: в частности, в ее гардеробе есть платье Balmain за 4 тысячи фунтов стерлингов (400 тысяч рублей), пальто Givenchy за 7 тысяч (700 тысяч рублей) и туфли за тысячу фунтов стерлингов (100 тысяч рублей). Но самой большой ее страстью является коллекция сумок от Louis Vuitton. «Мне часто приходится менять аксессуары, ведь мне нужно идти в ногу с Кардашьянами», — заявила она, добавив, что у нее больше 750 тысяч подписчиков, потому она обязана соответствовать их ожиданиям. «Я меняю гардероб каждый сезон, на это я уже потратила целое состояние. Родные говорят мне притормозить, но я не могу перестать вкладываться в одежду и внешность, потому что эти инвестиции 100% отбиваются», — гордо заявила Чали.
Девушка признается, что ее часто останавливают на улице, чтобы сфотографироваться, и ей это очень нравится. «Я люблю Ким Кардашьян и то, как она выглядит. Я искренне считаю, что она самая красивая женщина в мире. Она икона, потому я рада, что похожа на нее. Я не пытаюсь выглядеть точь-в-точь как она, это естественное сходство. Мне не делали никаких пластических операций, но я прибегаю к косметологическим ухищрениям», — пояснила она.
Фото: Instagram chalydn
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