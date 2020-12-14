Insta-модель потратила 400 000 рублей, чтобы получить ягодицы больше, чем у Ким Кардашьян

Айрес заявила: «Я хочу иметь самую большую попу в Сети. Мне нужно быть в идеальной форме, чтобы делать красивые фотографии и выглядеть сексуально. По этой причине я вложила в свое тело внушительные средства. У меня всегда были довольно пышные формы, но мне хотелось больше и больше, поэтому я воспользовалась возможностью откачать весь жир с других частей своего тела, чтобы поместить его туда, где он действительно был необходим». В общей сложности пластические операции обошлись ей в 40 тысяч фунтов стерлингов. Однако, по словам молодой женщины, заработать столь внушительную сумму ей не составило большого труда, ведь у нее целый миллион подписчиков, которые с радостью готовы заплатить. «В свой лучший месяц я заработала 75 тысяч фунтов, но и в худшие времена мне с лихвой хватает не только на пластику, но и на то, чтобы накопить на покупку квартиры в Майами», — с гордостью отметила Insta-модель.

Фото: Instagram reallissaaire

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