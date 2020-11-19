Insta-дива увеличила свой бюст до гигантских размеров — и не намерена останавливаться

Как сообщает онлайн-портал Daily Star, знаменитая в Instagram дива похвасталась в своем микроблоге, что прошла через очередную пластическую операцию по увеличению груди. На сей раз в ее и без того внушительный искусственный бюст вставили импланты объемом в 3000 кубических сантиметров. «Официально! Мой размер 3000ссс, и он продолжит расти – даже не сомневайтесь! Я одержима пластикой и счастлива!», – заявила Мария, добавив, что невероятно довольна полученными результатами.

Несмотря на то, что сама маммопластика прошла без осложнений, процесс восстановления после нее оказался нелегким. Модель призналась, что ее тело все еще до конца не оправилось после операции, хоть и прошло довольно много времени. Не привыкла к тяжести ее новой груди и спина женщины. В начале ноября канадка написала: «Мои близняшки все еще чувствуют себя натянутыми и напряженными, а в спине есть некое чувство скованности. Интересно, привыкнет ли мое тело в следующие несколько месяцев к этому новому весу?»