Insta-дива увеличила свой бюст до гигантских размеров — и не намерена останавливаться
Фото: Instagram xomarym
Как сообщает онлайн-портал Daily Star, знаменитая в Instagram дива похвасталась в своем микроблоге, что прошла через очередную пластическую операцию по увеличению груди. На сей раз в ее и без того внушительный искусственный бюст вставили импланты объемом в 3000 кубических сантиметров. «Официально! Мой размер 3000ссс, и он продолжит расти – даже не сомневайтесь! Я одержима пластикой и счастлива!», – заявила Мария, добавив, что невероятно довольна полученными результатами.
Несмотря на то, что сама маммопластика прошла без осложнений, процесс восстановления после нее оказался нелегким. Модель призналась, что ее тело все еще до конца не оправилось после операции, хоть и прошло довольно много времени. Не привыкла к тяжести ее новой груди и спина женщины. В начале ноября канадка написала: «Мои близняшки все еще чувствуют себя натянутыми и напряженными, а в спине есть некое чувство скованности. Интересно, привыкнет ли мое тело в следующие несколько месяцев к этому новому весу?»
Преданные поклонники Марии заявили, что ее новые формы выглядят очень соблазнительно: «Я влюблен в твой новый образ!», «Ты такая красивая», «Обожаю, новые груди прекрасны». Конечно, не обошлось и без критики, но к ней блогерша привыкла, ведь она регулярно подвергает свое лицо и тело бьюти-трансформациям и уже несколько лет идет к своей мечте стать обладательницей «самой толстой вагины в мире», для чего ей регулярно делают специальные инъекции, чтобы ее интимная зона «распухала». На сегодняшний день на пластику и косметологию блогерша потратила уже 76 тысяч фунтов стерлингов (почти 8 миллионов рублей по текущему курсу) и останавливаться не намерена. «Я чувствую себя более уверенно, когда остаюсь раздетой, да и в одежде выгляжу более сексуально. Это так захватывающе! Я немного напугана этим, но меня уже затянуло в пучину преображения», – гордо добавляет она.
Фото: Instagram xomarym
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