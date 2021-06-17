Insta-дива пожаловалась на боли в спине из-за новой груди, но отказалась ее уменьшать

Как сообщает Daily Star, Стефани потратила сотни тысяч фунтов на свои преображения. Ей пришлось три раза лечь под нож хирурга, чтобы увеличить грудь до желаемого размера. В общей сложности ее бюст сейчас весит около 8 килограммов, собственно, такая тяжесть и причиняет девушке боль. Но по словам блогерши, пластика стоила того, потому как ей нравятся пышные формы: «Иногда у меня болит спина от того, что они такие тяжелые, но мои поклонники любят их, и я тоже».