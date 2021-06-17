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Insta-дива пожаловалась на боли в спине из-за новой груди, но отказалась ее уменьшать

27-летняя Instagram-модель Стефани Паломарес перенесла несколько пластических операций, чтобы достичь тела ее мечты. Однако жительница Лас-Вегаса столкнулась с некоторыми побочными эффектами, полученными после процедур красоты. Ее новые пышные формы доставляют физический дискомфорт, она испытывает боли в спине и плечах. Облегчить недомогание модели лучше всего помогает принятие ванны, признается героиня материала.

Как сообщает Daily Star, Стефани потратила сотни тысяч фунтов на свои преображения. Ей пришлось три раза лечь под нож хирурга, чтобы увеличить грудь до желаемого размера. В общей сложности ее бюст сейчас весит около 8 килограммов, собственно, такая тяжесть и причиняет девушке боль. Но по словам блогерши, пластика стоила того, потому как ей нравятся пышные формы: «Иногда у меня болит спина от того, что они такие тяжелые, но мои поклонники любят их, и я тоже».

Стефани увлекается пластической хирургией с 18 лет, за это время она потратила порядка 15 миллионов рублей на различные процедуры. Помимо трех операций на грудь, она сделала четыре бразильских подтяжки ягодиц, две ринопластики и имплантацию подбородка.

_Фото: Instagram mspalomaress__

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