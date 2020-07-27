Insta-дива пожаловалась, что ее внушительная силиконовая грудь стала помехой личной жизни
Фото: Instagram yvonne_bar__
Как передает британский онлайн-портал Daily Star, Instagram-дива потратила целое состояние на пластические операции, чтобы стать известной в социальных сетях. Она 4 раза увеличивала грудь, сделала липосакцию, бразильскую подтяжку ягодиц, также она обращалась к косметологу за инъекциями филлеров и ботокса. Бьюти-модификация обошлась ей в 36 тысяч фунтов стерлингов (больше 3,3 миллионов рублей по текущему курсу). В своем микроблоге Бар регулярно делится откровенными снимками, где акцент делает именно на своих внушительных формах. Однако именно гигантская грудь стала помехой ее личному счастью. Ивон в течение 10 месяцев тайно встречалась в немецким футболистом, который не хотел афишировать их отношения из-за опасений, что ее хирургически улучшенная внешность станет предметом для критики и это отразится на его карьере.
Источник, близкий к модели рассказал, что футболист сам инициировал начало их романа. Он заваливал звезду в личных сообщениях в социальных сетях и признавался, что она ему очень нравится. Естественно, Ивон надеялась, что из этого получится что-то большее, чем просто интрижка. Пара действительно очень хорошо ладила, у них было много общего: они часто обсуждали их карьеру, проблемы, а также критику, с которой оба регулярно сталкивались. Они любили проводить время вместе, но делали это исключительно тайно. Однако в какой-то момент женщина устала постоянно скрываться и заявила об этом своему партнеру. Однако, по словам источника, футболиста это не устроило: «Он сказал ей, что хочет сделать их роман официальным, но ему страшно из-за ее силиконовой груди. Для его имиджа было бы лучше встречаться с «девушкой, живущей по соседству», так его немецкие фанаты будут к нему более благосклонны. При этом он отметил, что Ивон – абсолютно его тип, он обожает пышнотелых красоток».
После этого парень перестал отвечать на ее сообщения, и их отношения довольно быстро закончились. Модель призналась, что после разрыва она очень одинока, но решила сосредоточиться на себе. Сама Бар подтвердила слова источника и факт романа информационному агентству Jam Press, но сообщать подробности отказалась.
Фото: Instagram yvonne_bar__
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