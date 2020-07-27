Insta-дива пожаловалась, что ее внушительная силиконовая грудь стала помехой личной жизни

Источник, близкий к модели рассказал, что футболист сам инициировал начало их романа. Он заваливал звезду в личных сообщениях в социальных сетях и признавался, что она ему очень нравится. Естественно, Ивон надеялась, что из этого получится что-то большее, чем просто интрижка. Пара действительно очень хорошо ладила, у них было много общего: они часто обсуждали их карьеру, проблемы, а также критику, с которой оба регулярно сталкивались. Они любили проводить время вместе, но делали это исключительно тайно. Однако в какой-то момент женщина устала постоянно скрываться и заявила об этом своему партнеру. Однако, по словам источника, футболиста это не устроило: «Он сказал ей, что хочет сделать их роман официальным, но ему страшно из-за ее силиконовой груди. Для его имиджа было бы лучше встречаться с «девушкой, живущей по соседству», так его немецкие фанаты будут к нему более благосклонны. При этом он отметил, что Ивон – абсолютно его тип, он обожает пышнотелых красоток».

После этого парень перестал отвечать на ее сообщения, и их отношения довольно быстро закончились. Модель призналась, что после разрыва она очень одинока, но решила сосредоточиться на себе. Сама Бар подтвердила слова источника и факт романа информационному агентству Jam Press, но сообщать подробности отказалась.

Фото: Instagram yvonne_bar__

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!