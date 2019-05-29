Индийская телеведущая решила поддержать тренд, опубликовав фото с волосатыми подмышками, чем вызвала гнев своих земляков

Малаика невероятно популярна у себя на родине в Индии, где считается одной из первых красавиц. Она востребована и как актриса, и как телеведущая, также выступает как продюсер и судья в аналоге шоу «Минута славы» – India's Got Talent. Еще одно доказательство ее огромной известности – 8,7 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram. Однако земляки не оценили по достоинству смелое фото звезды, на котором она позирует в кружевном боди с поднятыми кверху руками, которое она выложила у себя в профиле.

Внимание поклонников привлекли отнюдь не красивая фигура Малаики или ее нежное лицо, а небритые подмышки. Таким образом звезда решила поддержать с каждым днем становящийся все более популярным в Голливуде и за его пределами тренд на естественность, но не учла, что Индия – страна гораздо более консервативная, чем Америка и Европа.