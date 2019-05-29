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Индийская телеведущая решила поддержать тренд, опубликовав фото с волосатыми подмышками, чем вызвала гнев своих земляков

Индийская актриса и телеведущая Малаика Арора поделилась с подписчиками новым фото, на котором она запечатлена с небритыми подмышками, за что была нещадно раскритикована.

Малаика невероятно популярна у себя на родине в Индии, где считается одной из первых красавиц. Она востребована и как актриса, и как телеведущая, также выступает как продюсер и судья в аналоге шоу «Минута славы» – India's Got Talent. Еще одно доказательство ее огромной известности – 8,7 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram. Однако земляки не оценили по достоинству смелое фото звезды, на котором она позирует в кружевном боди с поднятыми кверху руками, которое она выложила у себя в профиле.

Внимание поклонников привлекли отнюдь не красивая фигура Малаики или ее нежное лицо, а небритые подмышки. Таким образом звезда решила поддержать с каждым днем становящийся все более популярным в Голливуде и за его пределами тренд на естественность, но не учла, что Индия – страна гораздо более консервативная, чем Америка и Европа.

«Токсичный феминизм достиг своего пика!», «Девушки выщипывают брови, удаляют волосы на руках и ногах, но при этом выставляют напоказ небритые подмышки. Интересно, почему?», «Хоть бы подмышки побрила, это же отвратительно», «Что за черт! Побрейся. Это странно!».

Но нашлись и те, кто поддержал девушку: «Мужчинам разрешено иметь волосы в области подмышек, а если они есть у женщины, все сразу говорят, что это отвратительно и жалко! Это ли не лицемерие?!», «Такая горячая и смелая Малаика. Быть настоящим – это новая сексуальность», «Одна вещь, которая понравилась мне на фото, – это неотредактированные подмышки. Они показывают уверенность Малаики в себе. Любая знаменитость должна так делать!»

Текст: Наталья Обрядина

Фото: Instagram

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