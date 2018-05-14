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Королева Болливуда и красных дорожек: как повторить бьюти-образ Айшварии Рай с Каннского кинофестиваля

На этот раз сногсшибательным образом с Каннской ковровой дорожки нас удивила Айшвария Рай. Графичный жесткий пучок с острыми выбивающимися прядями и яркий акцент на глазах - вот он образ королевы Болливуда. Как оказалось, его способна повторить каждая. Passion.ru совместно с L'oreal Paris составили подробную инструкцию, которая поможет создать эффектный бьюти-образ в стиле знаменитой красавицы.

Начните с матовой базы, она обеспечит максимально стойкий и естественный результат без жирного блеска. Тональный крем следует наносить кончиками пальцев мягкими разглаживающими движениями. Потребуется совсем небольшое количество средства, главное - равномерно распределить его по лицу, уделяя особое внимание зонам, требующим большей коррекции.

Легкими движениями нанесите на выступающие части лица (спинку носа, над скулами, на галочку над верхней губой) пудровый хайлайтер. Мелкие "жемчужинки" придают коже сияние и подчеркивают естественную красоту лица. Сочетание бежевых оттенков прекрасно подойдет для теплого бежевого оттенка кожи, подарив ей невероятное сияние.

На всю поверхность подвижного века нанесите сверкающие жидкие тени для век. Это поможет воссоздать вечерний макияж и расставить нужные световые акценты. Придайте глубины глазам при помощи мягкого шоколадно-коричневого карандаша. Это настоящая находка для девушек с теплым цветотипом, он отлично подчеркнет природный оттенок медовых или зеленых глаз. Прекрасно дополнит дневной «макияж без макияжа» в сочетании с матовыми бежевыми тенями и полупрозрачной помадой.

Не забудьте про ресницы! Зигзагообразными движениями нанесите тушь, двигаясь от основания к кончикам ресниц, деликатно их вытягивая и разделяя. Тушь можно наносить как в один, так и в два слоя для достижения дополнительного эффекта невероятно длинных ресниц.

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Стойкий матирующий тональный крем "Infaillible 24часа матовое покрытие", L’Oreal Paris, 640 руб.
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Придайте более четкую форму бровям, чтобы «обрамить» лицо. Воспользуйтесь скульптурирующей тушью для бровей, она будет идеально смотреться на темноволосой девушке с контрастной внешностью. Придайте бровям желаемую форму и мягко заштрихуйте цветом. Специальной щеточкой расчешите и зафиксируйте волоски.

Не оставьте без внимания губы! Используйте мягкий карандаш для контура и тушевки в чувственном цвете. Хотите естественного результата? Просто создайте градиент к центру губ. Хотите больше цвета? Завершите образ матовой помадой для губ в таком же оттенке. Нейтральный и бесконечно элегантный оттенок капучино одинаково хорошо смотрится в романтических и деловых образах. Матовая текстура делает этот трендовый цвет с холодным подтоном еще более глубоким.

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Скульптурирующая тушь для бровей "Brow Artist Sculpt", L’Oreal Paris, 475 руб.
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Текст: Дарья Солодовникова

Фото: пресс-служба L’Oreal Paris

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