Королева Болливуда и красных дорожек: как повторить бьюти-образ Айшварии Рай с Каннского кинофестиваля

Начните с матовой базы, она обеспечит максимально стойкий и естественный результат без жирного блеска. Тональный крем следует наносить кончиками пальцев мягкими разглаживающими движениями. Потребуется совсем небольшое количество средства, главное - равномерно распределить его по лицу, уделяя особое внимание зонам, требующим большей коррекции.

Легкими движениями нанесите на выступающие части лица (спинку носа, над скулами, на галочку над верхней губой) пудровый хайлайтер. Мелкие "жемчужинки" придают коже сияние и подчеркивают естественную красоту лица. Сочетание бежевых оттенков прекрасно подойдет для теплого бежевого оттенка кожи, подарив ей невероятное сияние.

На всю поверхность подвижного века нанесите сверкающие жидкие тени для век. Это поможет воссоздать вечерний макияж и расставить нужные световые акценты. Придайте глубины глазам при помощи мягкого шоколадно-коричневого карандаша. Это настоящая находка для девушек с теплым цветотипом, он отлично подчеркнет природный оттенок медовых или зеленых глаз. Прекрасно дополнит дневной «макияж без макияжа» в сочетании с матовыми бежевыми тенями и полупрозрачной помадой.

Не забудьте про ресницы! Зигзагообразными движениями нанесите тушь, двигаясь от основания к кончикам ресниц, деликатно их вытягивая и разделяя. Тушь можно наносить как в один, так и в два слоя для достижения дополнительного эффекта невероятно длинных ресниц.