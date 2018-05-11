Импланты подвели: Виктория Боня засветила неидеальную грудь на вечеринке в Каннах

Виктория Боня продолжает регулярно выходить в свет в Каннах, где в самом разгаре международный кинофестиваль. Вчера россиянка побывала на вечеринке Magnum VIP Party вместе с подругой, израильской актрисой Хофит Голан.

Виктория выбрала сексуальное мини-платье Nicolas Jebran с откровенным вырезом на груди и продемонстрировала свой несимметричный бюст, снова подпитав слухи о маммопластике.