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Импланты подвели: Виктория Боня засветила неидеальную грудь на вечеринке в Каннах

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Виктория Боня
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38-летняя Виктория Боня надела очень откровенное платье на светское мероприятие в рамках Каннского кинофестиваля.

Виктория Боня продолжает регулярно выходить в свет в Каннах, где в самом разгаре международный кинофестиваль. Вчера россиянка побывала на вечеринке Magnum VIP Party вместе с подругой, израильской актрисой Хофит Голан.

Виктория выбрала сексуальное мини-платье Nicolas Jebran с откровенным вырезом на груди и продемонстрировала свой несимметричный бюст, снова подпитав слухи о маммопластике.

Однако далеко не все интернет-пользователи восхитились нарядом Бони. Многие написали: «Красиво, но вульгарно», «Ноги короткие, плечики идиотские, колхоз на выезде», «Вика снова не угадала с платьем! что это за панцырь? Где фигура? Ни талии, ни попы, как в скафандре» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

К слову, даже в достаточно скромном и закрытом платье грудь Виктории выглядит странно. Это было видно на еще одной вечеринке ювелирного Дома Chopard в рамках Каннского кинофестиваля.

Виктория успела также позагорать на одном из каннских пляжей, надев слитный купальник, который продемонстрировал другие недостатки ее фигуры.

Фото: Getty Images, East News, Instagram

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