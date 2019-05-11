Кайли Дженнер запустила веганский бренд косметики по уходу за кожей

Слухи о том, что Кайли занимается разработкой средств для борьбы с несовершенствами кожи появились еще в октябре прошлого года, когда она подала документы на регистрацию нового бренда. Весь последний месяц девушка регулярно подогревала интерес к запуску, сообщая в своих постах в «Инстаграме» о том, что она готовит «нечто совершенно грандиозное», но подробности появились только сейчас. И это, как говорится, уже официально.
В дебютную коллекцию нового бренда вошло 6 средств: пенка для умывания, тоник «Молоко-Ваниль», скраб для лица с грецким орехом, увлажняющий крем для лица, крем для глаз и сыворотка с витамином С. По словам Кайли, все средства – абсолютно веганские, не содержат сульфатов, парабенов, глютена, не тестировались на животных и подходят любому типу кожи.
Звезда написала в своей публикации в соцсети: «Уход за кожей и макияж идут рука об руку, —Kylie Skin — это то, о чем я мечтала после Kylie Cosmetics. Я работаю над новым брендом будто целую жизнь, и поэтому не могу поверить в то, что он наконец-то запускается! Создание бренда декоративной косметики с нуля научило меня многому, и я счастлива, что могу применить этот опыт в своей новой компании! Мы создали для вас лучшее из лучшего!»
Официальный старт продаж новинок уже совсем скоро – 22 мая.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!