«Икона бодибилдеров»: Джей Ло показала стальной пресс и накачанные мышцы

Должно быть, бойфренд Дженнифер, экс-бейсболист Алекс Родригес, тоже в восторге. Напомним, недавно он сделал ей предложение руки и сердца, на которое она, конечно, ответила согласием. Это будет уже четвертый брак звезды и второй для бывшего спортсмена. У Дженнифер подрастают дети-близнецы от Марка Энтони, 11-летние Макс и Эмма.