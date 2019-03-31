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«Икона бодибилдеров»: Джей Ло показала стальной пресс и накачанные мышцы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Лопес

Фото: Instagram
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49-летняя певица и актриса снимается в новом фильме.

Дженнифер Лопес уже давно держит фигуру в отличной форме и время от времени гордо демонстрирует ее поклонникам, надевая облегающие вещи или купальники. А на днях она выложила фото в бикини, показав, как будет выглядеть в новом кинопроекте Hustlers. Для роли Джей Ло еще сильнее подкачалась, приобретя кубики на прессе и рельефные мышцы.

«Вы играете девушку-бодибилдера?», «Вау, какой пресс», «Невероятная женщина», «Мне бы так выглядеть в 30, как вы в почти 50», — комментируют фото интернет-пользователи.

Должно быть, бойфренд Дженнифер, экс-бейсболист Алекс Родригес, тоже в восторге. Напомним, недавно он сделал ей предложение руки и сердца, на которое она, конечно, ответила согласием. Это будет уже четвертый брак звезды и второй для бывшего спортсмена. У Дженнифер подрастают дети-близнецы от Марка Энтони, 11-летние Макс и Эмма.

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