«Икона бодибилдеров»: Джей Ло показала стальной пресс и накачанные мышцы

Дженнифер Лопес уже давно держит фигуру в отличной форме и время от времени гордо демонстрирует ее поклонникам, надевая облегающие вещи или купальники. А на днях она выложила фото в бикини, показав, как будет выглядеть в новом кинопроекте Hustlers. Для роли Джей Ло еще сильнее подкачалась, приобретя кубики на прессе и рельефные мышцы.
«Вы играете девушку-бодибилдера?», «Вау, какой пресс», «Невероятная женщина», «Мне бы так выглядеть в 30, как вы в почти 50», — комментируют фото интернет-пользователи.
Должно быть, бойфренд Дженнифер, экс-бейсболист Алекс Родригес, тоже в восторге. Напомним, недавно он сделал ей предложение руки и сердца, на которое она, конечно, ответила согласием. Это будет уже четвертый брак звезды и второй для бывшего спортсмена. У Дженнифер подрастают дети-близнецы от Марка Энтони, 11-летние Макс и Эмма.