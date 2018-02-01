32-летняя Елена Темникова сейчас отдыхает на Мальдивах и не забывает делиться с поклонниками яркими снимками.

Лена Темникова решила продемонстрировать подписчикам, как загорела за время отдыха на Мальдивах. Певица выложила в свой микроблог снимок, на котором позирует спиной к камере. Ее тыл выглядит очень аппетитно!

Поклонники сразу же засыпали Лену комплиментами: «А я и не знала, что у Лены такая попка», «Вау, классная фигура», «Просто космос».

...о загаре в сторис. #ракурс #😉 #maldives #🥥

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)

Кстати, на отдыхе Темникова не забывает о диете и тренировках — и то и другое она показала в Stories. Ждем новых ярких фото от певицы!

Фото: Instagram