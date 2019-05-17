Идеальные скулы, золотые smoky eyes и легкие локоны: как повторить образ Евы Лонгории с Каннского кинофестиваля

Основа любого макияжа — идеальный тон. Остановите свой выбор на легком и стойком тональном креме. Его рекомендуется распределять либо подушечками пальцев, либо спонжем. Добавьте каплю жидкого хайлайтера на скулы, в область под бровью, обозначьте им контур губ. В качестве помады для губ остановите свой выбор на помаде или блеске естественного оттенка.

Для макияжа глаз используйте карандаш шоколадного оттенка. Прорисуйте ресничный контур между каждой ресничкой верхнего и нижнего века. Обязательно проработайте слизистую нижнего века. Нанесите тени по всему подвижному веку, затемнив оттенок в складке века и растушуйте. Золотые тени нанесите на центр века. Не забудьте про тушь: тщательно прокрасьте ресницы от корней до самых кончиков.