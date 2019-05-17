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Идеальные скулы, золотые smoky eyes и легкие локоны: как повторить образ Евы Лонгории с Каннского кинофестиваля

Ева Лонгория остается верна своему образу — загорелой коже, деликатному сиянию, золотым smoky eyes и пышным ресницам. Легкость и воздушность образа подчеркнута нежными локонами. Редакция Passion.ru вместе с визажистами L’Oréal Paris собрала подробную пошаговую инструкцию по макияжу актрисы, чтобы и вы могли повторить ее чувственный бьюти-образ!

Основа любого макияжа — идеальный тон. Остановите свой выбор на легком и стойком тональном креме. Его рекомендуется распределять либо подушечками пальцев, либо спонжем. Добавьте каплю жидкого хайлайтера на скулы, в область под бровью, обозначьте им контур губ. В качестве помады для губ остановите свой выбор на помаде или блеске естественного оттенка.

Для макияжа глаз используйте карандаш шоколадного оттенка. Прорисуйте ресничный контур между каждой ресничкой верхнего и нижнего века. Обязательно проработайте слизистую нижнего века. Нанесите тени по всему подвижному веку, затемнив оттенок в складке века и растушуйте. Золотые тени нанесите на центр века. Не забудьте про тушь: тщательно прокрасьте ресницы от корней до самых кончиков.

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Ева Лонгория

Финальный штрих – небрежные локоны. Их можно создать, предварительно сделав пучок и оставив его на ночь, или при помощи плойки, как бы «прогревая» пряди в произвольном порядке. Перед укладкой обязательно нанесите на волосы термозащиты, она не только защитит волосы от вредного воздействия высоких температур, но и придаст им блеск и гладкость, а также ухоженный вид.

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: архив пресс-службы

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