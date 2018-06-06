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Идеальные ноги и осиная талия: Екатерина Варнава раскрыла свои секреты красоты

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Серый слайд, который
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Екатерина Варнава

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33-летняя актриса шоу Comedy Woman и телеведущая Екатерина Варнава поделилась снимком в сексуальном боди.

Екатерина Варнава считается одной из самых привлекательных российских теледив. За последние пару лет девушка сильно похудела и теперь с гордостью демонстрирует обновленные формы в своем микроблоге.

На днях звезда опубликовала фото в полный рост, на котором предстала в сексуальном черном боди. Екатерина может похвастаться очень тонкой талией и длинными ногами.

При этом Варнава решила еще и поделиться парой своих бьюти-секретов: «Я не переношу спорт зал, но обожаю танцы! Вы знаете. сколько себя помню, я всегда танцевала. Танцы держат меня в тонусе, вдохновляют, поднимают настроение. Танцы дают мне очень мощный заряд энергии!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Подписчики Екатерины поблагодарили ее за еще один пример для подражания и завалили комплиментами. А вам нравится, как сейчас выглядит звезда Comedy Woman?

Фото: Instagram

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