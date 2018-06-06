Идеальные ноги и осиная талия: Екатерина Варнава раскрыла свои секреты красоты

Екатерина Варнава считается одной из самых привлекательных российских теледив. За последние пару лет девушка сильно похудела и теперь с гордостью демонстрирует обновленные формы в своем микроблоге.

На днях звезда опубликовала фото в полный рост, на котором предстала в сексуальном черном боди. Екатерина может похвастаться очень тонкой талией и длинными ногами.