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Идеально плоский живот и скромная грудь: откровенные фото Эвелины Бледанс вызвали вопросы у поклонников

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Фото из Instagram Эвелины Бледанс
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49-летнюю Эвелину Бледанс назвали «Богиней Фотошопа».

С тех пор как Эвелина Бледанс сделала операцию по увеличению груди, она стала по-настоящему раскрепощенной. Впрочем и до этого актриса с удовольствием демонстрировала тело зрителям. И ей действительно есть что показать: в свои 49 мать двух сыновей сохранила фигуру, которой позавидовали бы многие 20-летние.

«Эвик-глянцевый живот», — похвасталась она вчера, опубликовав откровенное фото в блоге.

«Как всегда очаровательна», «Идеальная!!)))» «Фотошоп?))», «Это фотошоп», «Если не фотошоп, то очень крутая фигура. Конфетка», — обсуждают подписчики.

«Можно было конечно и полежать.... но мчу в Ставрополь на фестиваль "Студенческая весна"», — написала звезда под новой серией фотографий.

«Ярко, жарко и красиво», «Афродита!!! Обожаю!!!», «Ослепительно красиво!!!», «Королева! Шикарная женщина и мама», «О, Эви! Богиня Фотошопа», «С такой великолепной фигуркой, можно бикини и пооткровенней надеть», — комментируют фанаты.

Где и когда сделаны кадры — актриса не уточняет. В последнее время она находилась с сыном в Сочи, после чего переместилась в Ялту. Все это время звезда делилась идеальными снимками с семейного отдыха.

А вы обрабатываете фото перед тем, как опубликовать их в соцсетях?

Фото: instagram

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