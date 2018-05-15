Идеально плоский живот и скромная грудь: откровенные фото Эвелины Бледанс вызвали вопросы у поклонников

«Ярко, жарко и красиво», «Афродита!!! Обожаю!!!», «Ослепительно красиво!!!», «Королева! Шикарная женщина и мама», «О, Эви! Богиня Фотошопа», «С такой великолепной фигуркой, можно бикини и пооткровенней надеть», — комментируют фанаты.

Где и когда сделаны кадры — актриса не уточняет. В последнее время она находилась с сыном в Сочи, после чего переместилась в Ялту. Все это время звезда делилась идеальными снимками с семейного отдыха.

А вы обрабатываете фото перед тем, как опубликовать их в соцсетях?

Фото: instagram