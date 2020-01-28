«Идеальная муза для Дали»: поклонники Настасьи Самбурской оценили ее креативный макияж глаз

«Образ очень интересный! Но макияж определенно стоит особого внимания) Из Вас получилась бы идеальная муза для Дали», «Красотка! Образ шикарный», «Как же это круто! Я в детстве рисовала себе глаза на веках, не думала, что можно воплотить такой макияж и выйти в свет, безумно стильно», «От перестановки глаз, сумма их не меняется», «Никогда не дремлет», «Оо, я на веках такие же штуки на работу рисовать буду», — обсуждают подписчики.

А что думаете вы? Смогли бы прийти в таком на выставку или вечеринку?