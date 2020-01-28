«Идеальная муза для Дали»: поклонники Настасьи Самбурской оценили ее креативный макияж глаз
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Настасьи Самбурской
Актриса и певица Настасья Самбурская часто экспериментирует со своим образом. Особенно хорошо ей удаются ретро-образы — именно они собирают массу восторженных комментариев. На этот раз звезда показала поклонникам новый, весьма креативный макияж. «Выставка Дали — прекрасный повод выйти в свет и показать свой необычный макияж, навеянный самим маэстро Сальвадором», — написала она под серией фотографий.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Выставка Дали- прекрасный повод выйти в свет и показать свой необычный макияж, навеянный самим маэстро Сальвадором;) (листаем до конца и смотрим мне в глаза) Наряд тоже требует особого внимания! Блузон и юбка из эко кожи! Обожаю грузинских дизайнеров! Действительно, стоящие, качественные вещи, не на один сезон! @asomatav рекомендую искренне, от большой любви! За фото спасибо @glamour_russia
«Образ очень интересный! Но макияж определенно стоит особого внимания) Из Вас получилась бы идеальная муза для Дали», «Красотка! Образ шикарный», «Как же это круто! Я в детстве рисовала себе глаза на веках, не думала, что можно воплотить такой макияж и выйти в свет, безумно стильно», «От перестановки глаз, сумма их не меняется», «Никогда не дремлет», «Оо, я на веках такие же штуки на работу рисовать буду», — обсуждают подписчики.
А что думаете вы? Смогли бы прийти в таком на выставку или вечеринку?
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!