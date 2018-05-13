И все же беременна? Горячий танец Ирины Шейк в купальнике взбудоражил Сеть

«Даааа ушшш», «Красивый, такой, цвет купальника)», «Этот лимон всем лимонам лимон», «Совершенство!!!», «Хорошая фигура!!!так держать!!!», «Ира ! ШО ты делаешь ?!)», «Залипательно», «Горячо!», «Афродита!», «Везунчик Брэдли», — комментируют подписчики.

«Ужас больше показать нечего? Такой уровень и такие заставки позор», — критикуют Ирину соотечественники.

Примечательно, что модель демонстрирует фигуру со спины. После одного из показов в Сети появились слухи о ее беременности, но неоднозначные выходы на Каннском фестивале (см. ссылки внизу и фото в галерее) привели сплетников в замешательство: на многочисленных фото животик то есть, то его нет.

А как считаете вы, ей есть что скрывать?

Фото: instagram