«И почему я раньше это не носила?»: Шубская показала стройную фигуру в боди спустя полгода после родов

25-летняя Анастасия Шубская и 33-летний Александр Овечкин живут в счастливом браке почти три года и воспитывают сына Сергея, который появился на свет в августе 2018-го. После рождения первенца супруга хоккеиста стала настоящей Insta-мамой. В своем блоге в соцсетях она делится всем, что происходит в жизни ее малыша.

Недавно она рассказала поклонникам, что маленький Сережа весит почти 11 килограммов при росте 74 см, а также опубликовала фото, сделанные во время семейного отдыха.

А сегодня, 13 марта, Шубская показала поклонникам, как сильно ей удалось похудеть после родов. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию, на которой позирует в черном боди. И ее фигуре остается только позавидовать!