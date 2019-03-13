«И почему я раньше это не носила?»: Шубская показала стройную фигуру в боди спустя полгода после родов

25-летняя Анастасия Шубская и 33-летний Александр Овечкин живут в счастливом браке почти три года и воспитывают сына Сергея, который появился на свет в августе 2018-го. После рождения первенца супруга хоккеиста стала настоящей Insta-мамой. В своем блоге в соцсетях она делится всем, что происходит в жизни ее малыша.
Недавно она рассказала поклонникам, что маленький Сережа весит почти 11 килограммов при росте 74 см, а также опубликовала фото, сделанные во время семейного отдыха.
А сегодня, 13 марта, Шубская показала поклонникам, как сильно ей удалось похудеть после родов. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию, на которой позирует в черном боди. И ее фигуре остается только позавидовать!
«И почему я раньше не носила body», — лаконично подписала снимок Анастасия (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Поклонники осыпали супругу Овечкина комплиментами в комментариях к фотографии и отметили, что девушка действительно выглядит отлично. «Такая фигура после родов!! Конечно и генетика свою роль играет!», «Очень идет! Фигура — сказка!», «Ты великолепна. С ума сойти можно», — написали они.
Секретом своей худобы Анастасия поделилась практически сразу после родов. Звездная мама обмолвилась, что вернуть осиную талию ей помог специальный бандаж после родов.
«В день родов моя прибавка в весе составляла — внимание! 21 кг) при этом, я не могу сказать что сильно увеличился объем в руках или ногах, за питанием я следила на протяжении всей беременности, очень редко позволяя себе сладкое. Сергей Александрович родился 4100, и я очень ему благодарна, что он решил появиться на свет на неделю раньше, и не набрал такой вес, который был у его папы (Саша родился 5550), поэтому бОльшую часть набранного веса составлял живот! взвесившись через 2 дня, я была уже —14 кг, чему конечно же была несказанно рада) Смущал только живот, но по совету подруг, я сразу же одела незаменимую послеродовую вещь —утягивающий бандаж, и буквально через 3 дня, живот практически ушел!» — писала Анастасия.
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Текст: Лана Ларина
Фото и видео: Instagram