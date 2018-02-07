Для участия в грядущем концерте, посвященном Дню всех влюбленных, телеведущая сменила стиль и нарастила длинные волосы.

До развода с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова поддерживала имидж длинноволосой платиновой блондинки, однако новый этап в своей жизни певица и телеведущая ознаменовала новой стрижкой. На смену белым кудрям пришло удлиненное темное каре. Уже больше года поклонники Бузовой спорят, какой цвет волос идет ей больше, а Ольга не прекращает эксперименты. Так, несколько часов назад телеведущая продемонстрировала новую длину волос. В подписи к снимку скандально известная героиня светской хроники отметила мастера, благодаря которому обрела новую прическу: «И кому такая красавица достанется 👸🏻🌸Ловите ночное волшебство с моей любимой, с которой вместе уже несколько лет 🤗🤗🤗 Спасибо тебе за красивую меня».

В комментариях к записи многочисленные фолловеры Ольги не только оценили смену ее имиджа, но и предположили, «кому такая красавица достанется»: «Тимурчику», «Длинные волосы просто супер. Не делай больше каре», «Ой как тебе красиво!», «Ходи так всегда! Просто супер!», «не стриги волосы больше под карэ , с длинными ты просто богиня», «Женственнее стала и совсем молоденькой», «Принцу какому ни будь достанется », «Батрушке. Достанешься».

Напомним, в одном из недавних интервью Ольга призналась, что готова к новым отношениям. По словам телеведущей, за ней уже долгое время ухаживает один мужчина, и она готова сказать ему «да». Более того, Ольга интригует пользователей Сети совместными фотографиями с шоуменом Тимуром Батрутдиновым, отношения с которым называет «дружбой на грани».

А вам нравится новый образ Ольги Бузовой?

(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)

Фото: instagram, eastnews