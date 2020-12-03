Гвинет Пэлтроу поделилась своей бьюти-рутиной для сияющей кожи

Также звезда — большая поклонница отшелушивающих средств для кожи, она обожает варианты с мгновенным двойным эффектом, которые обеспечивают и физическое, и химическое удаление ороговевших частиц. Не забывает она и о питательных кремах, а также регулярно делает ночные пилинги с 15% гликолевой кислотой, которые очищают и осветляют кожу во время сна. «Утром просыпаешься с сияющей кожей, поверьте мне, это действительно так», — отметила Пэлтроу. Также актриса пьет не менее 2-3 литров воды в сутки и не забывает о спорте. По ее словам, она тренируется ежедневно.

В арсенале любимых бьюти-процедур звезды также ванны с английской солью — это помогает расслабить мышцы и улучшить состояние кожи, а также нормализует сон, который особенно важен для красоты и здоровья. Не забывает она и о средствах для мягкого отбеливания зубов в домашних условиях — ее любимое — кокосовое масло для полоскания полости рта. Кроме того, Гвинет признается, что предпочитает использовать только минеральную декоративную косметику и продукты, не содержащие отдушек и токсичных химикатов, а в качестве экспресс-средства перед выходом в свет она предпочитает весьма эффективный бьютихак: окунание лица в миску с ледяной водой — это помогает ускорить кровообращение и уменьшить отечность. И последний секрет красоты, котором актриса призывает пользоваться всех: «Не только хорошо спите и ешьте пищу, богатую питательными веществами, будьте рядом с людьми, которых любите и которые заставляют вас смеяться, и занимайтесь сексом!», — подытожила она.

Фото: Globallookpress.com

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