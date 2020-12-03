Гвинет Пэлтроу поделилась своей бьюти-рутиной для сияющей кожи
Фото: Globallookpress.com
Звезда решила поделиться с поклонниками своими главными секретами красоты и рассказала о них австралийскому онлайн-изданию Mecca, на которое ссылается портал Daily Mail. Гвинет заявила, что придерживается преимущественно «чистой» диеты, когда знает, что вскоре ей предстоит важное мероприятие. «Я определенно не ем только полезную пищу ежедневно. Я люблю картофель фри и японский виски, но действительно нахожу, что центральные продукты моего рациона способны менять мой уровень энергичности и качество кожи», — призналась актриса, добавив, что небольшое количество крепкого алкогольного напитка она выпивает каждый вечер, чтобы расслабиться.
Также звезда — большая поклонница отшелушивающих средств для кожи, она обожает варианты с мгновенным двойным эффектом, которые обеспечивают и физическое, и химическое удаление ороговевших частиц. Не забывает она и о питательных кремах, а также регулярно делает ночные пилинги с 15% гликолевой кислотой, которые очищают и осветляют кожу во время сна. «Утром просыпаешься с сияющей кожей, поверьте мне, это действительно так», — отметила Пэлтроу. Также актриса пьет не менее 2-3 литров воды в сутки и не забывает о спорте. По ее словам, она тренируется ежедневно.
В арсенале любимых бьюти-процедур звезды также ванны с английской солью — это помогает расслабить мышцы и улучшить состояние кожи, а также нормализует сон, который особенно важен для красоты и здоровья. Не забывает она и о средствах для мягкого отбеливания зубов в домашних условиях — ее любимое — кокосовое масло для полоскания полости рта. Кроме того, Гвинет признается, что предпочитает использовать только минеральную декоративную косметику и продукты, не содержащие отдушек и токсичных химикатов, а в качестве экспресс-средства перед выходом в свет она предпочитает весьма эффективный бьютихак: окунание лица в миску с ледяной водой — это помогает ускорить кровообращение и уменьшить отечность. И последний секрет красоты, котором актриса призывает пользоваться всех: «Не только хорошо спите и ешьте пищу, богатую питательными веществами, будьте рядом с людьми, которых любите и которые заставляют вас смеяться, и занимайтесь сексом!», — подытожила она.
Фото: Globallookpress.com
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