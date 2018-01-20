30-летняя Полина Гагарина опубликовала в своем микроблоге снимок в бикини, на котором ее небольшой бюст видно во всей красе.

Полина Гагарина никогда не переживала из-за размера своего бюста и еще раз это продемонстрировала, выложив в Instagram селфи в бикини. Напомним, сейчас певица и ее семья отдыхают на Мальдивах.

Полина оставила к посту ироничные хэштеги: «#нуИгдеГрудь #грудьПошлапогулять #обещалавернуться». Поклонники оценили юмор своей любимицы и написали ей массу комплиментов.