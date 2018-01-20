«Грудь пошла погулять»: Полина Гагарина не комплексует из-за своих скромных форм
Фото из Instagram Полины Гагариной
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30-летняя Полина Гагарина опубликовала в своем микроблоге снимок в бикини, на котором ее небольшой бюст видно во всей красе.
Полина Гагарина никогда не переживала из-за размера своего бюста и еще раз это продемонстрировала, выложив в Instagram селфи в бикини. Напомним, сейчас певица и ее семья отдыхают на Мальдивах.
Полина оставила к посту ироничные хэштеги: «#нуИгдеГрудь #грудьПошлапогулять #обещалавернуться». Поклонники оценили юмор своей любимицы и написали ей массу комплиментов.
Через пару часов Гагарина решила поделиться забавным видеороликом, в котором она танцует на пляже. С помощью монтажа Полина показала фолловерам сразу несколько разных купальников, и комментаторы принялись обсуждать, какой из них звезде идет больше.