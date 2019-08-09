«Грубовато»: Виктория Боня нарисовала стрелки при помощи трафарета и была раскритикована в Сети

Однако подписчики не сумели оценить по достоинству новый вариант макияжа от звезды. Среди фолловеров, конечно, нашлись те, кто написал, что Виктории идет такой мейк вообще и широкие стрелки в частности, но большинство сошлось во мнении, что эксперимент не слишком удачный.

«Виктория, стрелки на мой взгляд, крупные. Вам идут больше аккуратненькие, тонкие», «Ну, очевидно же, что легче нарисовать стрелки без этого трафарета», «Отвратительные, очень грубые», «Мне кажется, что такие стрелки как-то взрослят тебя :-)», «Не очень, что-то недоработано», «Игривого изгиба стрелкам не хватает. Выглядят грубовато», «Некрасиво», «Вульгарно как-то. Без них лучше!», «Корявенько но если не проф. мейк, а для себя, то пойдет», – это лишь немногие из критических замечаний, оставленных пользователями.