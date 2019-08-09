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«Грубовато»: Виктория Боня нарисовала стрелки при помощи трафарета и была раскритикована в Сети

Не все поклонники смогли по достоинству оценить бьюти-эксперимент телеведущей и известного блогера.

Как известно, Виктория Боня недавно запустила бьюти-бокс самой себя, потому неудивительно, что она продолжает активно рассказывать о нем и хвалить преимущества средств, содержащихся в нем. На сей раз знаменитость поведала о трафарете, с помощью которого можно легко нарисовать стрелки на глазах. Этому продукту она посвятила отдельный пост в собственном микроблоге в Instagram.

«Как вам стрелки, нарисованные по трафарету из моего бьюти-бокса? Кто-то писал, что неровно и т. д. Этот карандаш-трафарет для стрелок нужно использовать именно как трафарет! А затем по этим линиям можно добавить ваш черный карандаш, и стрелочка будет держаться весь день. Голосуем! Нравится результат карандаша-трафарета? Идет мне?» - написала в публикации Боня.

Однако подписчики не сумели оценить по достоинству новый вариант макияжа от звезды. Среди фолловеров, конечно, нашлись те, кто написал, что Виктории идет такой мейк вообще и широкие стрелки в частности, но большинство сошлось во мнении, что эксперимент не слишком удачный.

«Виктория, стрелки на мой взгляд, крупные. Вам идут больше аккуратненькие, тонкие», «Ну, очевидно же, что легче нарисовать стрелки без этого трафарета», «Отвратительные, очень грубые», «Мне кажется, что такие стрелки как-то взрослят тебя :-)», «Не очень, что-то недоработано», «Игривого изгиба стрелкам не хватает. Выглядят грубовато», «Некрасиво», «Вульгарно как-то. Без них лучше!», «Корявенько но если не проф. мейк, а для себя, то пойдет», – это лишь немногие из критических замечаний, оставленных пользователями.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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