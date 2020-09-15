Грубая шутка по поводу внешности женщины от случайного незнакомца привела к разводу супругов
Об этом происшествии на популярном форуме Reddit рассказал сам виновник инцидента, известный под ником showmeyourunit. Сделал он это в ветке обсуждений под говорящим названием «Сегодня я оплошал». Парень пояснил, что пошел в магазин за продуктами, взял все необходимое и встал в очередь на кассу. Перед ним стояла крупная женщина. «Все было хорошо, я просто ждал, когда кассир позовет меня. И вдруг подходит мужчина и просит пропустить его вперед, потому что он с ней, и показал на впереди стоящую полную даму. Даже не думая о том, что не знаю этих людей, я ляпнул: «Сожалею о вашей удаче!» Это была злая шутка, которая уместна только в дружеской компании парней. Но нет! Я сказал это незнакомцу в очереди», – пояснил он.
Парень отметил, что был готов к тому, что муж вступится за честь своей жены и ударит его, но тот неожиданно для всех рассмеялся. Из-за такой оскорбительной реакции со стороны любимого человека женщина пришла в ярость: «Как ты посмел? – заявила она нерадивому шутнику. – Ты ничего обо мне не знаешь! То, что у меня избыточный вес, не означает, что я плохая жена!», а потом переключилась на мужа, которому сказала, что они только что закончили консультироваться у психолога, чтобы спасти их брак, а теперь он не может даже защитить ее от насмешек. Женщина сказала, что это не семейные отношения, потому она хочет развестись, потому что не может жить с человеком, который даже не понимает, что это неудачная острота.
Фото: freepik
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