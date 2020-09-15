Грубая шутка по поводу внешности женщины от случайного незнакомца привела к разводу супругов

Парень отметил, что был готов к тому, что муж вступится за честь своей жены и ударит его, но тот неожиданно для всех рассмеялся. Из-за такой оскорбительной реакции со стороны любимого человека женщина пришла в ярость: «Как ты посмел? – заявила она нерадивому шутнику. – Ты ничего обо мне не знаешь! То, что у меня избыточный вес, не означает, что я плохая жена!», а потом переключилась на мужа, которому сказала, что они только что закончили консультироваться у психолога, чтобы спасти их брак, а теперь он не может даже защитить ее от насмешек. Женщина сказала, что это не семейные отношения, потому она хочет развестись, потому что не может жить с человеком, который даже не понимает, что это неудачная острота.

Фото: freepik

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