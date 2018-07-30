«Грациозная нимфа»: 17-летняя Соня Киперман показала осиную талию и идеальный живот в бикини

Напомним, последние несколько лет Соня Киперман живет вдали от родных, в Америке. Там она оканчивает школу и планирует получать высшее образование. На эту тему в ее микроблоге обычно много злословия, но девушка, к счастью, не обращает внимания на подобные комментарии.

Фото и видео: Instagram