«Грациозная нимфа»: 12-летняя дочь Волочковой позирует в бикини

Фолловеры Волочковой-старшей пришли в восторг: «Ариша стала настоящей принцессой! Счастья вам и всех земных благ!», «Очень красивая девушка», «Ариша словно нимфа! трепетная, нежная, невинная. счастья ей и доброго пути!», «По моему: это утро. Чувствуешь ласковое не жгучее солнце. Милая девочка. Так здорово. Лучший дуэт: бабушка и внучка. Вы счастливая...», «Грациозная красавица!», «Ариша хорошая девочка. Бабушка отлично воспитает. Хорошего отдыха» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

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