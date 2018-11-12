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Готический макияж и мелкие кудряшки: Надежду Бабкину перепутали с Валерием Леонтьевым

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Надежды Бабкиной

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Хейтеры назвали Надежду Бабкину с новой прической и в темной помаде «опухшим Леонтьевым».

Новый образ Надежды Бабкиной, который она примерила для съемок очередных выпусков шоу «Модный приговор» вызвал бурные споры среди подписчиков ее блога. Фотографии, которые она разместила в Instagram, понравились не всем поклонникам.

Кто-то сравнил Надежду Бабкину с Валерием Леонтьевым, а кто-то встал на защиту певицы: диве можно все.

«Опять стилисты перестарались...», «Цыганка...погадай...», «Пуделек», «Кудряшка Сью», «Прикольно! Анжела Девис!!!», «Прическа как у Нонны Мордюковой, в фильме "Родня"», «Полностью избавилась богом данной внешности. Один к одному героиня "приходите завтра". Рояля не хватает», «Это же Леонтьев», «Я подумала Валерии Леонтьев блин они на одно лицо», «Я сначала смотрю, эх Леонтьев как оплыл», «Опухший Леонтьев», «Леонтьев в образе Бабкиной», «Круто, я подумала, что это Пугачева», — потешаются фолловеры.

«Ой, новый образ, здорово», «Отличное изменение стрижки, вам очень идет», «Надежда, Вы прекрасны всегда и везде», «Надежда Георгиевна! Просто бомба! Супер!!!», «И платье и новая прическа - замечательно», «Ой, как неожиданно! Так прикольно Вам», «Шикарная женщина. Вы мне всегда нравились», «Красавица! Молодец Надежда Георгиевна.Не обращайте на то, что говорят безтактные людишки — бог им судья. Такой наш народ», «Очень помолодела. Стильно, никого не слушайте», «Она не эксперт моды ... и по этому поводу замечательно сказал Васильев: Надежде можно все», — защищают верные поклонники.

А как вам новый образ артистки?

Фото: instagram, Anatoly Lomokhov / globallookpress

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