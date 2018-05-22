Горячие Анна Семенович и Анна Седокова устроили битву декольте перед известным шоуменом

Вчера вечером Анна Семенович и Анна Седокова встретились в Москве — оказалось, певицы будут вместе вести концерт Муз-ТВ в Казахстане через неделю. К ним присоединится еще и шоумен Георгий Иващенко, который тоже принял участие в совместной фотосессии.
Во время съемки обе Анны решили поиграть с парнем — он посмотрел в сторону их внушительных декольте, а девушки игриво дали ему пощечины. Забавное видео этого занятия появилось в микроблоге Седоковой.
Мы понимаем Георгия — и Седокова, и Семенович выглядели прекрасно. Облегающие черные комбинезоны выгодно подчеркнули достоинства фигур девушек. А кто из них вам понравился больше?
Фото: Instagram