Горячие Анна Семенович и Анна Седокова устроили битву декольте перед известным шоуменом

Вчера вечером Анна Семенович и Анна Седокова встретились в Москве — оказалось, певицы будут вместе вести концерт Муз-ТВ в Казахстане через неделю. К ним присоединится еще и шоумен Георгий Иващенко, который тоже принял участие в совместной фотосессии.

Во время съемки обе Анны решили поиграть с парнем — он посмотрел в сторону их внушительных декольте, а девушки игриво дали ему пощечины. Забавное видео этого занятия появилось в микроблоге Седоковой.