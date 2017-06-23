Актриса в очередной раз доказала, что возраст — не помеха внешнему виду

1 июля «спасательнице Малибу» Памеле Андерсон исполнилось 50 лет, но актриса уже много раз доказывала, что в любом возрасте можно выглядеть идеально. На днях в Париже состоялся модный показ Rock My Swim Fashion Show, на котором Андерсон приковала к себе все внимание фотографов.

Знаменитость выбрала черное платье в пол, через полупрозрачную ткань которого были видны стройные ноги. Ассиметричный крой лифа на одно плечо выгодно подчеркнул внушительный бюст секс-символа, а особую пикантность образу придала открытая спина. Легкий макияж и ниспадающие на плечи волосы достойно завершили аутфит актрисы.

Памела Андерсон

Напомним, Памела Андерсон старается не пропускать различные светские мероприятия. Так, недавно актриса блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля.