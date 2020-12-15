Гордящаяся своими густыми волосами парикмахер во время беременности полностью облысела

Сначала женщина не придала этому факту особого значения, однако вскоре заметила, что процесс выпадения усилился. Именно тогда ей пришла в голову мысль, что, возможно, она страдает алопеции. К концу беременности у нее уже появились весьма заметные залысины, которые она всячески пыталась скрыть. Однако, как только Виктория подумала, что, видимо, ей придется позабыть о густой шевелюре, волосы вновь начали расти. Правда радость ее длилась недолго. Вскоре волосы вновь стали выпадать и к маю 2020 года их практически не осталось. Тогда Виктория приняла волевое и сбрила оставшиеся. Диагноз «алопеция» действительно подтвердился: у женщины не осталось растительности и на теле, с бровями и ресницами тоже пришлось попрощаться.

Внезапное изменение внешности стало для британки настоящим шоком, она потеряла чувство самоидентификации, ей казалось, что жизнь окончена, терапевт даже прописал ей антидепрессанты. Терапия и поддержка мужа стали для женщины неоценимой опорой, постепенно она приняла свой новый облик и даже решила отпраздновать подобное преображение.

Фото: Instagram @ v.i.c.t.or.i.a.m.o.r.g.a.n.

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