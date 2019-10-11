«Голливуд отдыхает»: поклонники Олеси Судзиловской восхищены новой обложкой с ее участием
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Олеси Судзиловской
45-летняя Олеся Судзиловская много внимания уделяет своей внешности: посещает зал, кабинет косметолога. Новая обложка с ее участием вызвала массу положительных комментариев у поклонников.
«Всем доброго, пусть дождливого, но с тем уютного вечера! Вашему вниманию обложка нового номера журнала "Vmode”. Браво всей команде журнала! За трепет, талант, неравнодушие к своей работе, за стиль, за настроение и желание сработать на 100%, со вкусом», — написала звезда.
«Шикарное фото», «Голливуд отдыхает. Наши актрисы шикарны. Вот этому подтверждение», «Хорошая актриса и красивая женщина», «Невероятная наша», «Дива!», «Украшаете вы собой этот журнал, красивая Олеся», «Платье для фотосессии как на обложке улет», «Великолепная, шикарная и роскошная», «Бесподобная! Космическая», «Это с ума сойти что такое!!! Дерзкая и красивая», «Все в Вас совершенно, да и еще с интеллектом», «Так держать! Не перехватить, не сглазить. Отличная работа фотографа», «Ого-го-го... Ах!... Ну нет слов, одни эмоции», — комментируют фолловеры.
Фото и видео: instagram
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