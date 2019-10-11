«Голливуд отдыхает»: поклонники Олеси Судзиловской восхищены новой обложкой с ее участием

«Шикарное фото», «Голливуд отдыхает. Наши актрисы шикарны. Вот этому подтверждение», «Хорошая актриса и красивая женщина», «Невероятная наша», «Дива!», «Украшаете вы собой этот журнал, красивая Олеся», «Платье для фотосессии как на обложке улет», «Великолепная, шикарная и роскошная», «Бесподобная! Космическая», «Это с ума сойти что такое!!! Дерзкая и красивая», «Все в Вас совершенно, да и еще с интеллектом», «Так держать! Не перехватить, не сглазить. Отличная работа фотографа», «Ого-го-го... Ах!... Ну нет слов, одни эмоции», — комментируют фолловеры.