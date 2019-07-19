Глюкоза поделилась своим «скромным рецептом счастья и истинной красоты»

Также артистка отметила, что счастье, вопреки мифам, никак не связано с повышением зарплаты, поездками за границу, покупкой брендовой обуви или телефона флагманской модели и другими материальными ценностями: «Счастье там, где в ваших объятьях муж и дети. Где вы, проснувшись, танцуете под любимую песню и готовите завтрак. Где по дороге на работу дочитываете интересный роман. Где всей семьей смотрите кино на выходных и обязательно выбираетесь на природу».

При этом Глюкоза не ограничилась абстрактными примерами, она озвучила три правила, которые точно помогут «быть красивыми и счастливыми ежедневно». Среди них – призыв улыбаться, ведь это символ радости, и заниматься спортом (хотя бы зарядкой и растяжкой).

Последний компонент рецепта счастья, который звезда озвучила подписчикам: «Час до сна посвятите себе и любимым делам. Отложите телефон и забудьте о нем перед сном. Вместо этого принимайте ванну, слушайте музыку, глубоко дышите и отдыхайте».

Поклонники Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!Глюкозы написали в ее микроблоге, что она не только красивая, но и мудрая, раз сумела так разложить по полочкам все то, что вертелось у них на языке.