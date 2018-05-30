Глюк'оZa рассказала о счастье и показала пышную грудь в секуальной «ночнушке»

Популярная певица Глюк'оZa, она же мать двоих дочерей Наталья Ионова, частенько подвергалась критике за обилие откровенных снимков в блоге. В последнее время количество подобных кадров значительно уменьшилось. Сегодня певица порадовала тех, кто скучал по «клубничке».

«Счастье это мгновение. Каждый раз цепляюсь за него и хочу остановить! А всего-то нужно отпустить, и накроет новая волна», — написала она.