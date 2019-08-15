Глюк’Оzа показала новую стрижку: «Может ли смена имиджа изменить жизнь?»

«Может ли смена имиджа изменить жизнь в целом? О да, еще как! Каждой женщине важно время от времени меняться, чтобы открыть в себе новые грани и забытые источники вдохновения. Вспомните, с какими чувствами вы выходите от своего мастера по волосам, когда он воплотил ваш замысел. Или от мейкап-артиста, который сделал бомбический макияж. А может с удачного шоппинга, когда удалось купить то-самое-платье. Легкость, окрыленность, вдохновение...Вот это и нужно девушкам, чтобы стать счастливее и увереннее в себе! А уверенность помогает сворачивать горы, не меньше. Потому и становятся по плечу те глубинные изменения, на которые раньше мы не могли отважиться. Меняйтесь! Это так круто », — написала она.