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Глубокое декольте и высокий разрез: Лопес показала шикарную фигуру в «голом» платье

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Дженнифер Лопес
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Вчера вечером в Нью-Йорке состоялся масштабный гала-ужин, организованный журналом Time в честь ста самых влиятельных персон на планете.

Так как певица и актриса Дженнифер Лопес украсила собой обложку специального номера журнала Time, посвященного ста самым влиятельным людям в мире, всеобщее внимание было обращено на нее. И звезда не подвела: она выбрала умопомрачительно сексуальное платье.

Полупрозрачный бежевый наряд от Zuhair Murad подчеркнул аппетитную фигуру Джей Ло. Дива взяла с собой возлюбленного, экс-бейсболиста Алекса Родригеса. Он просто не мог оторвать глаз от Дженнифер!

Также фотографам позировали Эмили Блант с супругом Джоном Красински, Падма Лакшми, Грета Гервиг, Мишель Йео и другие.

Фото: AUG/face to face, Lev Radin / Global Look Press

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