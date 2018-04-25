Глубокое декольте и высокий разрез: Лопес показала шикарную фигуру в «голом» платье

Так как певица и актриса Дженнифер Лопес украсила собой обложку специального номера журнала Time, посвященного ста самым влиятельным людям в мире, всеобщее внимание было обращено на нее. И звезда не подвела: она выбрала умопомрачительно сексуальное платье.

Полупрозрачный бежевый наряд от Zuhair Murad подчеркнул аппетитную фигуру Джей Ло. Дива взяла с собой возлюбленного, экс-бейсболиста Алекса Родригеса. Он просто не мог оторвать глаз от Дженнифер!