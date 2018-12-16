Глубокое декольте и уверенный взгляд: Наталья Подольская выбрала смелый наряд для новогоднего шоу

«Ну и вырез», «Вот зачем такие вырезы делают? Сама Наталья конечно красотка», «Наташенька! Что с тобой стало? Ты же была намного скромнее. Тебе не идут слишком откровенные наряды. Будь скромнее и еще красивее», «Может лучше этот вырез на спине будет смотреться? Наташ! Без обид, очень любим тебя», «Вы еще молоденькая для такого разреза», «Эффект такой, как будто на скелет платье одето», «Наташа не носите одежду с такими вырезами, вид просто ужасный, такие вырезы на другой тип груди предназначены», — обсуждают одни подписчики.

«Вырез как раз таки на такую грудь, ничего не вываливается, все эстетично», «Не слушайте зависливых теть 54 размера», «Куколка, худышечка», «Красотка, страсть, обожаю», «Супер sexy, стильно и эффектно», «Серебро в цвете рулит блески тренд осени—зимы красивый наряд», «Крутой образ!!!», — спорят с ними другие.

А вам нравится такой образ?