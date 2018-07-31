«Глазами мужа»: Навка опубликовала пикантное фото и показала роскошную фигуру

Музыкальный фестиваль «Жара» в Баку уже завершился, но семья Татьяны Навки и Дмитрия Пескова не спешит уезжать с солнечных пляжей Каспийского моря. На днях фигуристка и ее супруг прогулялись по берегу, и Дмитрий сделал несколько пикантных снимков жены.

«#глазамимужа #ТатьянаНавка #Море #Природа#Вдохновение #Боттичелли», — такими хэштегами подписала Навка эти фотографии, на которых она позировала в довольно откровенном темном купальнике и длинной воздушной накидке.