Глафира Тарханова удивила поклонников изменившимся лицом: «Наконец-то я сделала это!»

«Не узнала даже...надеюсь это только умелый макияж!!», «Видно же, что не делала губы, вверх контура накрасила», «Красиво. Но не вы», «Сейчас хороши, а были без губ еще лучше))», «Здорово, молодец, не слушай никого, ничего ты не потеряла, красотка», «Красиво, когда естественно, до этого было красиво», «Я вас не узнала, красивая», «Ну да, образ уже другой, но все равно красотка!», «Вау! Это новая Глафира!», «Жаль(», «Я узнала вас по глазам 😂 никакие изменения не смогут перекрыть этого особого блеска, который есть только у вас»,«Совсем другая, жаль», — разошлись во мнениях фолловеры.

А вам нравится новый образ Глафиры Тархановой?