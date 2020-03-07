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Глафира Тарханова удивила поклонников изменившимся лицом: «Наконец-то я сделала это!»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Глафира Тарханова

Фото: Instagram Глафиры Тархановой

Поклонники обсуждают новые фотографии актрисы.

Instagram Глафиры Тархановой похож на красивый фотоальбом — актриса часто принимает участие в модных съемках и с удовольствием демонстрирует подписчикам разные образы. Новые снимки немало удивили поклонников. «НАКОНЕЦ-ТО! Я СДЕЛАЛА ЭТО! Теперь мои губы соответствуют истаграмм», — подписала Глафира фото, на которых невооруженным глазом видно изменившуюся форму ее губ.

«Не узнала даже...надеюсь это только умелый макияж!!», «Видно же, что не делала губы, вверх контура накрасила», «Красиво. Но не вы», «Сейчас хороши, а были без губ еще лучше))», «Здорово, молодец, не слушай никого, ничего ты не потеряла, красотка», «Красиво, когда естественно, до этого было красиво», «Я вас не узнала, красивая», «Ну да, образ уже другой, но все равно красотка!», «Вау! Это новая Глафира!», «Жаль(», «Я узнала вас по глазам 😂 никакие изменения не смогут перекрыть этого особого блеска, который есть только у вас»,«Совсем другая, жаль», — разошлись во мнениях фолловеры.

А вам нравится новый образ Глафиры Тархановой?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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