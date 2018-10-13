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Глафира Тарханова откровенно рассказала о лишнем весе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Глафиры Тархановой

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Актриса призывает не стесняться своей фигуры.

34-летняя Глафира Тарханова — мама четырех сыновей, младший из которых родился год назад. Многочисленные подписчики не раз задавались вопросом, как актриса следит за своей фигурой и что делает, чтобы быстро вернуться в форму. Тем не менее, многие фолловеры оставляют некорректные комментарии по поводу замеченных недостатков фигуры Глафиры. Несколько часов назад многодетная мама показала, как выглядела во время грудного вскармливания, и объяснила, почему не стесняется своей фигуры. «МОЙ ЛИШНИЙ ВЕС! Всегда со мной🤣🤣🤣 этим фото без фотошопа больше полгода... да я на них в другой форме (кормящей мамы). На протяжении моей карьеры я поправлялась на 20 кг 4 раза (по количеству сыновей😉) без отрыва от работы, я осознанно не начинала сразу худеть, мне интересно ощущать себя в разном весе, поэтому мои героини на телеэкране толстеют и худеют вместе со мной, пусть даже это кому-то не нравится. Женщины разные и многогранные, вес - это не главный критерий оценки. Если вы хотите кому-то намекнуть о лишнем весе, пожалуйста, делайте это деликатно...🤔 Даже если я похожа на "бочку", назовите меня бочечкой, это уже нежнее😄 И когда меня в очередной раз спрашивают: вы не беременна??? Что вы хотите что бы я в этот момент почувствовала??? Дорогие женщины! Вы прекрасны! С лишним весом или без него! В декабре, например, выйдет проект, где мы умышленно с помощью одежды oversize меня круглую, еще увеличивали - для тех, кто следит за моей фигурой😅я двигаюсь в сторону сокращения и я не беременна! Это какой-то бочко-пост получился!🤣 Я не обижаюсь на комменты, но очень хочется уважительной чуткости, особенно, со стороны прекрасной половины человечества!!!».

«Вот всем бы так находиться в какой форме после родов...Вы молодец... Счастья вас и вашей семье», «Красавица! Отличные формы! Настоящая женщина!», «Вы очень красивая и фигурка у вас обалденная, так что никого не слушайте)))))», «Вы прекрасно выглядите, я никогда не считала Вас полной, сейчас все помешаны на худобе, Вы прекрасная актриса и вообще не стоит обращать внимания на сплетни глупых, недоразвитых», «На фото лишнего веса не видно😍Фигура💯👍👍👍», «Глафира, Вы прекрасны!!!! Прекрасны как никогда. После родов все бывает! Вы изменились, но очень красивы. Не слушайте никого!!!», «Мое мнение, вы прекрасны и очень женственная! Не люблю под копирку девушек, которые с тюнингом, все на одно лицо», — подписчики осыпали актрису комплиментами.

А вам нравится, как выглядит Глафира Тарханова?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram

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