Глафира Тарханова откровенно рассказала о лишнем весе

34-летняя Глафира Тарханова — мама четырех сыновей, младший из которых родился год назад. Многочисленные подписчики не раз задавались вопросом, как актриса следит за своей фигурой и что делает, чтобы быстро вернуться в форму. Тем не менее, многие фолловеры оставляют некорректные комментарии по поводу замеченных недостатков фигуры Глафиры. Несколько часов назад многодетная мама показала, как выглядела во время грудного вскармливания, и объяснила, почему не стесняется своей фигуры. «МОЙ ЛИШНИЙ ВЕС! Всегда со мной🤣🤣🤣 этим фото без фотошопа больше полгода... да я на них в другой форме (кормящей мамы). На протяжении моей карьеры я поправлялась на 20 кг 4 раза (по количеству сыновей😉) без отрыва от работы, я осознанно не начинала сразу худеть, мне интересно ощущать себя в разном весе, поэтому мои героини на телеэкране толстеют и худеют вместе со мной, пусть даже это кому-то не нравится. Женщины разные и многогранные, вес - это не главный критерий оценки. Если вы хотите кому-то намекнуть о лишнем весе, пожалуйста, делайте это деликатно...🤔 Даже если я похожа на "бочку", назовите меня бочечкой, это уже нежнее😄 И когда меня в очередной раз спрашивают: вы не беременна??? Что вы хотите что бы я в этот момент почувствовала??? Дорогие женщины! Вы прекрасны! С лишним весом или без него! В декабре, например, выйдет проект, где мы умышленно с помощью одежды oversize меня круглую, еще увеличивали - для тех, кто следит за моей фигурой😅я двигаюсь в сторону сокращения и я не беременна! Это какой-то бочко-пост получился!🤣 Я не обижаюсь на комменты, но очень хочется уважительной чуткости, особенно, со стороны прекрасной половины человечества!!!».