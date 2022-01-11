Гладкие пяточки не только после салона: как продлить жизнь педикюру дома

Кислоты можно и нужно наносить даже на стопы. Маски в виде носочков отлично способствуют обновлению кожи. Только осторожнее - не передержите их, и помните, что покрытие обычным лаком может испортиться после использования таких масок (да и гелевое не всегда выдержит высокие концентрации действующих веществ в составе средств).

После обновления кожа нуждается в увлажнении. Не забывайте регулярно использовать питательные кремы и масла для ног. Эта привычка поможет скорейшему восстановлению и укреплению защитного кожного барьера.

Для расслабления и скорейшего заживления трещин помогут ванночки. Наберите теплой воды в емкость, добавьте ромашку или шалфей, дайте воде немного настояться. Цветочные отвары продаются в аптеках, их стоимость обычно не превышает 100 рублей, а польза и разница ощутимы сразу.

Также, помните, что стянутость, трещинки, огрубевшие участки кожи на лице и теле могут быть следствием недостатка витаминов или нарушения работы эндокринной системы. Помните, что сильный дискомфорт – повод обратиться к врачу. Относитесь к себе бережно, пожалуйста.