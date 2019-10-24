«Героиня, которую будут осуждать»: 36-летняя Юлия Снигирь примерила дерзкий образ
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Фото: Instagram Юлии Снигирь
Юлия Снигирь призналась, что ей было сложно понять свою героиню.
«Героиня, которую будут осуждать (ну вот опять). Осуждение — это, наверное, главное человеческое свойство», — написала она.
«В общем-то, мне ее тоже сложно понять. Сложно принять желание человека жить так, как ему хочется», — добавила она.
Фильм «Успех», в котором Юлия сыграет Лизу, можно увидеть в кино с 7 ноября.
Фото и видео: instagram
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