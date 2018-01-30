32-летний Сирил Ру из Тулона потратил все свои сбережения на уколы ботокса в губы в попытке стать похожим на своего идола Мэрилин Монро.

По информации портала Mediadrumworld, простой официант Сирил Ру регулярно проходит бьюти-процедуры, чтобы поддерживать свои губы в определенном состоянии. Молодой человек часто публикует селфи в соцсетях и любит пользоваться косметикой, чтобы визуально еще больше увеличить размер губ.

Ру также с восхищением отзывается о внешности «женщины-кошки» Джослин Вильденштейн, которая прославилась благодаря нездоровому пристрастию к пластическим операциям.