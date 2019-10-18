Фотошоп или ботокс? В Сети раскритиковали новое селфи 70-летней Аллы Пугачевой

В преддверии серии показов своего юбилейного концерта Алла Пугачева опубликовала анонс.

«Начинаем с Дальнего Востока и заканчиваем в Москве. Вам, которые хотели бы но не смогли попасть на концерт ПОСВЯЩАЮ. Если хоть что-нибудь останется в ваших сердцах, то большей награды я и не желаю», — написала Примадонна.