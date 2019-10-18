Фотошоп или ботокс? В Сети раскритиковали новое селфи 70-летней Аллы Пугачевой
Новый пост Аллы Пугачевой вызвал немало возмущений у подписчиков ее блога.
В преддверии серии показов своего юбилейного концерта Алла Пугачева опубликовала анонс.
«Начинаем с Дальнего Востока и заканчиваем в Москве. Вам, которые хотели бы но не смогли попасть на концерт ПОСВЯЩАЮ. Если хоть что-нибудь останется в ваших сердцах, то большей награды я и не желаю», — написала Примадонна.
Селфи, которым она сопроводила полный добрых эмоций пост, вызвало далеко не добрые комментарии.
«Такое фото плохое...», «Неудачное фото», «Шо за обезяна», «Ппц ботакса в ней», «В памяти совсем другой образ. Фотка не плохая, но ничего общего с прежней. Просто чужая», «Красавица была есть о будет», — спорят фолловеры.
Фото и видео: instagram
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