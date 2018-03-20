Фото полуобнаженной Бритни Спирс с «новым» лицом взбудоражило Сеть

Бритни Спирс давно ведет здоровый образ жизни, регулярно занимается спортом, в итоге она добилась впечатляющих результатов — ее фигура выглядит идеально. Недавно певица еще и монетизировала этот факт — она стала лицом новой коллекции модного дома Kenzo.

На снимках, появившихся в Сети, звезда позирует с обнаженным животом и в трусах из денима. И хотя интернет-пользователи похвалили аппетитные формы Бритни, ее лицо вызвало у многих вопросы.