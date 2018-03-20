Фото полуобнаженной Бритни Спирс с «новым» лицом взбудоражило Сеть
36-летняя Бритни Спирс приняла участие в новой рекламной кампании.
Бритни Спирс давно ведет здоровый образ жизни, регулярно занимается спортом, в итоге она добилась впечатляющих результатов — ее фигура выглядит идеально. Недавно певица еще и монетизировала этот факт — она стала лицом новой коллекции модного дома Kenzo.
На снимках, появившихся в Сети, звезда позирует с обнаженным животом и в трусах из денима. И хотя интернет-пользователи похвалили аппетитные формы Бритни, ее лицо вызвало у многих вопросы.
«Не похоже на нее. Надеюсь, это всего лишь фотошоп», — прокомментировала одна из поклонниц певицы.
«У нее совершенно новое лицо или это экстремальное злоупотребление фотошопом? Это вообще Бритни?» — возмутилась другая фанатка. А как вам фотосессия Спирс?
Фото: Instagram
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