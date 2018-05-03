«Фото не для слабонервных»: Светлана Бондарчук удивила фанатов секретом красоты

Ее поклонники явно не ожидали такого снимка. «Ух ты! Фото не для слабонервных», «Вау!!! Что такое? Расскажите», «Что это за процедура?», «Иголки?», «Зачем выдавать свои секреты», «А это больно?», «Ёжик с грустными глазами», «Вот уж точно красота требует жертв)))», «Какое красивое и ухоженное лицо», «Спасибо огромное! Всегда испытывала к вам огромное уважение! И спасибо , за то, что не скрываете, как ухаживаете за собой в косметологии, это редкость , обычно кого не спросишь ,,, ничего не делают и все такие от природы», — обсуждают они.

Фото: instagram