В Сеть попал снимок ведущей «Дома-2» без макияжа

Ксения Бородина всегда выглядит роскошно, будь то выход в свет или же простая прогулка с детьми в парке. Красивый макияж, безупречная укладка и стильная одежда — вот неотъемлемые составляющие ее ежедневного образа.

Однако недавно в Сети появился снимок ведущей, который очень удивил поклонников звезды. На фото Бородина позирует в розовом купальнике, с небрежным пучком на голове и, самое главное, абсолютно без макияжа. Снимок мигом разлетелся по Интернету, а пользователи Сети тут же принялись обсуждать внешность Ксении.

Как водится, мнения разделились. Одни из них написали, что звезда естественно красива и не нуждается в косметике, другие же в пух и прах раскритиковали Бородину, назвав ее «серой мышкой»: «Ну и правильно, лапочка! От всего нужно отдыхать и от краски тоже», «Вот что значит макияж. А так смотрю, обычная серая мышка!», «Она красотка и без макияжа», «Как и все выглядят без макияжа», «Какое страшилище», «Обычная баба».

А вам нравится внешность Ксении Бородиной?

Фото: instagram.com