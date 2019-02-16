«Фото без фотошопа»: пользователи Сети восхищаются естественной красотой Юлии Проскуряковой

«Юлечка, как лучик света», «Какая хорошенькая», «Юля, отлично выглядишь», «Юля, ты такая красивая», «Выглядите великолепно», «Тут даже не Фотошопа не нужно, очень красивая естественная красота…», «Прекрасно выглядите без фотошопа, даже как-будто ещё больше сияете)))», «Юлечка красотка!!!!никого не слушай!!не нужно худеть!!!», «Юль! Ну красотка, юная, естественная, доброжелательная, высоко нравственная и культурная!!!», «Красивое, доброе лицо у вас, счастья излучаете», «Юленька! Вы прехорошенькая!!!» — восхищаются подписчики.

А вам нравится, как выглядит Юлия Проскурякова?