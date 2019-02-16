«Фото без фотошопа»: пользователи Сети восхищаются естественной красотой Юлии Проскуряковой

Прежде, чем выложить новую фотографию в блог, многие знаменитости прибегают к использованию фотошопа и специальных фильтров, чтобы выглядеть подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Юлия Проскурякова, в отличие от коллег, не стесняется демонстрировать естественную красоту. На днях супруга Игоря Николаева приняла участие в новой фотосессии, результаты которой теперь публикует в Instagram. Новый снимок, появившийся в соцсети несколько часов назад, Юлия сопроводила хештегом #фотобезфотошопа.
«Юлечка, как лучик света», «Какая хорошенькая», «Юля, отлично выглядишь», «Юля, ты такая красивая», «Выглядите великолепно», «Тут даже не Фотошопа не нужно, очень красивая естественная красота…», «Прекрасно выглядите без фотошопа, даже как-будто ещё больше сияете)))», «Юлечка красотка!!!!никого не слушай!!не нужно худеть!!!», «Юль! Ну красотка, юная, естественная, доброжелательная, высоко нравственная и культурная!!!», «Красивое, доброе лицо у вас, счастья излучаете», «Юленька! Вы прехорошенькая!!!» — восхищаются подписчики.
А вам нравится, как выглядит Юлия Проскурякова?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube, Instagram