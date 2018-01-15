58-летняя Лариса Вербицкая сейчас отдыхает в Испании и делится с фолловерами новыми фото, на которых выглядит невероятно молодо и свежо.

Известной телеведущей Ларисе Вербицкой почти 60 лет, но на снимках в ее Instagram она выглядит моложе на пару десятков лет. Возможно, на нее магическим образом действует не только ЗОЖ и правильное питание, но и новые впечатления вкупе со свежим морским воздухом: сейчас Лариса путешествует по Испании.

Фолловеры звезды ТВ не налюбуются на ее селфи: «Невероятная красавица», «Почти как девочка», «Лариса, вы выглядите просто потрясающе».